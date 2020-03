Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y mentalmente? Peor que ayer.

¿Te has duchado? No del todo.

¿Has salido de casa? Sí.

Rollos de papel higiénico que te quedan: 3

Pelis o series que has visto: Nada

Canciones o grupos que has escuchado: Toto – Africa. Me recuerda a algo y no se a qué.

Comida casera… RES. He menjat Cheetos (bastant lamentable).

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Res. El coronabicho ocupa el 99% de les noticies.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Que he parlat amb els iaios.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Lo mateix que ahir.