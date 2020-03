Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Buf. No sé. Esto me estresa bastante.

¿Te has duchado? ¡Hoy sí! Finally, it has happened to me.

¿Has salido de casa? Sí. Hemos hecho la primera compra (a un metro y medio de todo). Me encanta que lxs cajerxs te ponen el TPV portátil en la mesa y toman un paso graaaaande hacia atrás.

Rollos de papel higiénico que te quedan: 12

Pelis o series que has visto: Ayer vimos Long Shot. Rom-com muy buena, perfecta para dark times. Además vacilan non-stop con Fox News.

Canciones o grupos que has escuchado: Una canción que rula por allí en whatsapp de tres tíos en su terrado y uno que rapea via móvil. Creo que se llama “Please stay home”. Casera y tremenda. *Aquí la tenéis.

Comida casera… Toast for breakfast. We finished a broccoli soup and are making a chicken fricasé for dinner.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: ¿Sabías que el ajo se clonea cuando enflorece? Flipo: https://www.youtube.com/watch?v=8I6_TY8M9fU.

Me ha cabreado: Las “ayudas” del gobierno en formato de préstamos con interés.

Me ha alegrado: Ha dejado de llover.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría descansando con money in mah pocket y con muchas menos preocupaciones. Fucking coronavirus.