Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Saturada. #toomuchinformation

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? Nop

Rollos de papel higiénico que te quedan: 14

Pelis o series que has visto: None.

Canciones o grupos que has escuchado: Radio a saco: La Ser, En Lefko y Radio 3

Comida casera… Hoy verduras a la plancha. Pero ayer después de hacer la encuesta hice la primera quiche de mi vida, con pasta redonda y recipiente rectangular. Un hit.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ha nacido el primer quebrantahuesos desde su extinción en 1956 en Picos de Europa (y además en mi tierra!): https://www.eldiario.es/cantabria/ultima-hora/Nace-quebrantahuesos-Picos-Europa-extincion_0_1006849973.html

Me ha cabreado: Mis vecinos de arriba, una pareja mayor, saliendo a la calle juntos esta mañana (cuando ya les he ofrecido ayuda con la compra)

Me ha alegrado: Que he guardado una montaña de ropa que tenía en la habitación

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaríamos en recuperación post wtfoc, so relax, currar algo y probables cañas.