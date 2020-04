Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Empiezo a ver algo de luz al final del túnel. O eso o tengo alucinaciones. No estoy seguro.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Devs, a la que le queda un solo episodio, ha remontado bastante al final. Alex Garland (Director y escritor) ha vuelto a crear algo especial. La dirección de arte exquisita, y la historia mezcla intriga, tecnología y filosofía muy sugerentemente. No es una obra de arte, y en ocasiones la han estirado demasiado, pero cuanto menos es atrevida.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy una mezcla rara de M.I.A., Artíc Monkeys y Mr. Oizo, entre otros muchos.

Comida casera… Oyakodon! uno de nuestros platos de confort Food favoritos. Nos lo hemos comido con restos de arroz de ayer.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No es una noticia. Es el diario de una pareja que ordena e investiga restos de basura plástica encontrada en playas del Reino Unido. Fascinante el currado que se pegan recolectando, ordenando e investigando piececitas de plástico.

Me ha cabreado: Nada, francamente.

Me ha alegrado: Muchas cosas! Casi acabar una campaña para este medio; charlar con mi padre sobre lo que él está aprendiendo de las sociedades asiáticas; beber vino con un amigo-cliente en una reunión; los mails de Paula…

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? En este momento, exactamente lo mismo. Estar tumbado en la cama, leyendo.

Foto o vídeo del día 30: Los nombres de la gente que me sigue en Behancé