Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Riendo por no matar.

¿Te has duchado? Sí, creo.

¿Has salido de casa? Con 🐶

Pelis o series que has visto: La que me he montado en mi cabeza pensando en ti, bb. jajaja.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: La Ruina Show es el mejor podcast que hay en Spotify. Y eso es así. Me he prometido a mí misma dejar de hacer spam gratuito, pero esta es la última I promise.

Comida casera… Un mugcake vegano: – [ ] 70g harina – [ ] 10g cacao – 1 cucharadota de cacao – [ ] 5g de levadura – 1 puntita – [ ] 30g azúcar – [ ] 70g leche de almendras – [ ] 25g aceite de oliva o girasol

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No me viene nada ahora, sorry.

Me ha cabreado: Que se predique lo que no se hace.

Me ha alegrado: Mi profe de TFG siendo la persona más linda y supportive del mundo. Que por cierto, he buscado y se traduciría como “alentador”. Hay que empezar a usarlo más. Estoy agradecida de que mi tutor de TFG sea tan alentador.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Probablemente,no desayunando, como estoy haciendo ahora a la 13:30.

Foto o vídeo del día 30: No es de hoy, pero le hicimos esto a mi hermana en plan sorpresa con lo que encontré en la panadería, el badulaque y lo que había por casa.