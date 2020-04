Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien también.

¿Te has duchado? Yessss, por fin.

¿Has salido de casa? Sí, hoy he salido a comprar yo por primera vez. Un agobio total. Las manos con los guantes me sudaban mucho, tocaba mucho el sol y se me empañaban las gafas todo el rato con la mascarilla.

Pelis o series que has visto: No sé si dije que había terminado Unbelievable y he empezado a ver Unorthodox. Esta noche, después de escuchar unas canciones de ABBA, me apetece ver Mamma Mía.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Our last Summer – porqué puede ser que el verano pasado fuera el que me lo monté (y pasé) mejor. Y este que viene, bueno, estaba montándomelo bien, pero meh.

Comida casera… Raviolis de carne con esta receta. Spoiler: no ha salido como esperaba.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Amazon CEO Jeff Bezos grows fortune by $24bn amid coronavirus pandemic. Ajá! Aquí vemos quienes son los que ganan en tiempos de pandemia.

Me ha cabreado: Aunque intento no tenerlo, tengo un estado de cabreada constante. Quiero que se termine ya el confinamiento, please. O almenos que sea junio.

Me ha alegrado: Seguir haciendo ejercicio y perfeccionando mis movimientos y resistencia.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Hace frío fuera, osea que estaría con una mantita en mi sofá mirando una peli o una serie.

Foto o vídeo del día 31: Voy con retraso, pero no me tocaba hacer la coronaencuesta hasta hoy. La mona para mi ahijado este año.