Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy muy emocionada con tantos fans, colaboradores y amigos de la revista comprando una palabra.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? Al jardín para ver como crece todo. La salvia está a punto de florecer y la glicina está llena de abejas. Hacen mucho ruido. Muy impresionante.

Pelis o series que has visto: De Better Call Saul a Breaking Bad… Pinkman disovled a guy in a bath tub and then the bath tub …

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nada de nada.

Comida casera… Me imagino que lentejas precocinadas con chorizo no cuenta como “cocinar”, ¿verdad?

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No sé si son buenas o malas. 👉 Esto. 👈

Me ha cabreado: Nada de nada. Ha sido un día genial.

Me ha alegrado: Hemos lanzado la campaña Buy a Word para salvar BCN Més y tanta gente nos ha ayudado que he estado a punto de llorar casi todo el día. ¡Muchas, muchas gracias a todos!

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Difícil de decir porqué hoy no me he sentido confinada.

Foto o vídeo del día 31: La campaña que ha diseñado Angel Sanz para ayudar a salvar la revista. Ha usado los 10 colores de BCN Més en el degrado del fondo. Tanto conceptualmente como visualmente me encanta.