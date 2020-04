Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Hoy de subidón.

¿Te has duchado? Si, pero tengo un corte de pelo nuevo y… No me gusta mucho, tampoco tiene nada que ver con la pregunta…

¿Has salido de casa? Si a comprar agua al paki Jordi.

Pelis o series que has visto: El Padrino 1 y 2…. Canela.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Luis Fonsi que es su cumple.

Comida casera… Bledes amb cigrons i pop.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto.

Me ha cabreado: Mi corte de pelo.

Me ha alegrado: El equipo y lo bien que ha empezado la campaña Buy a Word.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Abrazarme con el equipo.

Foto o vídeo del día 31: Es de el lunes, pero me encanta