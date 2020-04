Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien, muy bien.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Ayer vi la peli de Mamma Mia por petición popular. Laaaaaaaay all your love on meeeee 🎶

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Buena parte de la discografía de Abba. Let’s get disco.

Comida casera… Sticking to puré, arroz y pollo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Aunque la noticia guarda algo de relación con el Covid, siempre es interesante si habla de Banksy. 👉 Here. 👈

Me ha cabreado: Los formalismos del TFG.

Me ha alegrado: Voy avanzando muy bien con el TGF y eso me alegra ya que no me dejaba dormir últimamente.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Supongo que más de lo mismo teniendo en cuenta que se acercan fechas de entrega.

Foto o vídeo del día 32: Ayer encontré unas luces antiguas en un armario y después de un poco de limpieza quedaron genial en mi porche.