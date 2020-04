Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien también. Con ánimos y ganas de que se acabe ya este rollo del confinamiento.

¿Te has duchado? Ayer no, hoy dentro de un ratillo, después de hacer ejercicio.

¿Has salido de casa? Several times. Lo que me flipa es salir justo cuando en el comedor social de al lado están repartiendo comidas. Se lían unos pollos tremendos…

Pelis o series que has visto: High Maintenance. Serie de escritura algo raruna, muy slice of life alrededor de un menda que vende marihuana y sus clientes.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Dua Lipa a tope y repasar los últimos discos de John Hopkins. Tremendo.

Comida casera… Un caldo tremendo, con su pollo, jamoncito y verduritas. También lentejas con chorizo (ñam) y garbanzos con espinacas y huevo. Gordura extrema.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: A ver si aprovechamos esto para recuperar espacios.

Me ha cabreado: Las gilipolleces de las instituciones alrededor del Sant Jordi. Coño no es tan difícil hacerlo bien.

Me ha alegrado: ¿He dicho ya que tengo la perra más bonita del mundo? Also, estoy leyendo, jugando y haciendo ejercicio.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? It’s fri-fri-fri-friday, así que contar las horas para quedar con mi gente y tomar algo juntitxs.

Foto o vídeo del día 32: ¿Cómo va a ir mal el día con esta cosa bonita en casa? :)