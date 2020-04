Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Cansada mentalmente, no asimilo las cosas, me cuesta concentrarme.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: He acabado Unorthodox en Netflix. La actriz protagonista es sublime.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: No, hoy he tenido la radio de fondo para desayunar y ya.

Comida casera… He hecho verduras al horno, y me he comido una hamburguesa de carne del Pirineo buenísima

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto me ha hecho morirme de risa: alguien se ha comido narcisos pensando que eran ajos tiernos.

Me ha cabreado: Que aunque algo ejercicio a diario me encuentro entumecida, me duelen las articulaciones.

Me ha alegrado: Hablar con la familia porque era el cumple de uno de los “pequeños” (cumple 14).

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Acabaría de volver con las pilas puestas post semana santa, estaría trabajando, yendo a la ofi, socializando cad vez más al aire libre y disfrutando del buen tiempo.

Foto o vídeo del día 32: A la mostera se le está acabando de abrir / desenroscar una hoja, y lo estoy siguiendo al minuto, claro.