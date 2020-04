Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? I think I’ve made it past the first step. I’ve admitted I am powerless.

¿Te has duchado? Yessir!

¿Has salido de casa? Sell digital campaign, shovel compost. Upload banners to Google Ad Manager. Shovel compost. Answer some emails. Shovel compost.

Pelis o series que has visto: Sigo con Breaking Bad.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Yesterday, while shovelling compost, I listened to an old Eat Street Austin made.

Comida casera… Ayer hice otra salsa mexicana para en vez de chiles verdes he abierto una latita de chipotles en adobo y JODERRRRR. Que rico todo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: I’m enjoying watching Trump go off the deep end (even further). Sadly, he just might take the entire country with him. Liberals, get your guns.

Me ha cabreado: La previsión del tiempo de los próximos MIL DÍAS.

Me ha alegrado: Coffee. Sweet, sweet coffee. How do I love thee. Let me count the ways.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? I don’t even know anymore. Do you?

Foto o vídeo del día 33: Snakes! Parece ser una culebra de escalera. It can grow to be longer than my wife is tall. DIOS.