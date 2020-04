Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Ñe.

¿Te has duchado? Nooo y no tiene pinta, pero espero sacar fuerzas.

¿Has salido de casa? Con 🐶 y ha sido rápido.

Pelis o series que has visto: He visto The Witch y no la súper recomiendo como peli, pero sí como para despejar la mente. No está mal, tiene bastante simbología.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nada nuevo, sigo con La Ruina hasta que se me acaben y después ya no sé qué haré con mi vida.

Comida casera… He improvisado una causa limeña vegana.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Això

Me ha cabreado: Todo, últimamente.

Me ha alegrado: Mi profe de derecho siendo súper profesional y la suerte que tengo de que esta sea mi última profe de la carrera.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ojalá ir a cenar pizza del dolcepizza y los veganos.

Foto o vídeo del día 32: Vídeo de mi profe de derecho explicando genial.