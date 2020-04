Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Hoy bastante apoteósico. Ayer fue muy buen día, y hoy aún mejor.

¿Te has duchado? Hoy me he puesto guapo.

¿Has salido de casa? Nop. Pero ayer fui al mercado con el solete y fue glorioso. Demasiada gente, eso sí.

Pelis o series que has visto: Hoy nada. Pero el otro día por fin vi Queen & Slim y me pareció una absoluta preciosidad. Road movie del siglo 21 total. Recomendación 100%.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy mucho Andrew Bird, sobretodo en directo. Esta conversación con mr Galifanakis muy bien.

Comida casera… Tantas cosas… estamos de celebración en casa, y ayer decidimos hacer un finde gordo deluxe. He preparado baba ganoush con una tabla de quesos para comer, por la tarde hemos hecho una tarta de chocolate y frambuesa de 4 pisos, y para cenar un especial de celebraciones: yakiniku! Barbacoa japo de sobremesa. Lo dicho, mega gordo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: 👉Esto. 👈

Me ha cabreado: Nada, la comida y el alcohol me saturaba la mente.

Me ha alegrado: Cobrar las ayudas del estado a autónomos!

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? No recuerdo la vida pre-prisión…

Foto o vídeo del día 34: El yakiniku!