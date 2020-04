Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Imagino y espero que bien. Trato de estar bien.

¿Te has duchado? Sí, hoy sí. Por la mañana porqué olía a buti ya que hice una barbacoa.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Prision Break, la he vuelto a empezar.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: La última de don Patricio – Y a mi qué? . ¿Ya no se usan signos de interrogación al principio o qué? A mí una vez que me dijeron que eso ya estaba pasado de moda. Ahora todo el mundo es la RAE.

Comida casera… Hamburguesas y butis a la brasa con allioli casero (sí, sé hacer allioli con mortero ✅, nunca con batidora ❌)

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: La situación del coronavirus en África.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Encontrar globos y poder hacer malabares. Hacía tiempo que no practicaba y quiero aprender a hacer malabares en cascada. 👉Así

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx?. Ir al cine seguro y después a cenar a algún sitio.

Foto o vídeo del día 34: Pues hoy he estado subiendo fotos de mi móvil a la nube y me he encontrado con unas de mi madre. De cuando vino a verme a Netherlands el año pasado. Cogió por primera vez un avión sola (no habla inglés y menos dutch) y terminó enterándose de la vida de medio avión lleno de dutchies (no sé cómo lo hizo). Bueno sí, mi madre es como yo pero en versión habladora y maja. Ah, también se cayó con la bici y estuvo como 4 meses de baja porqué se había roto un hueso del pie. Ahí va la foto en Amsterdam.