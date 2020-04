Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien, ha bajado la ansiedad y subido el optimismo.

¿Te has duchado? Creo que no…. ayer.

¿Has salido de casa? No, llevo unos días encerrado.

Pelis o series que has visto: Pues acabamos de ver Hannibal. nos hemos acabado la trilogía en una semana

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Estoy viendo en directo el One world: together at home.

Comida casera… Pues un arroz negro que flipas!!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Los Mossos identifican al hombre que pintó “rata contagiosa” en el coche de una doctora.

Me ha cabreado: No hemos podido comer en la terraza con el mal dia que hace.

Me ha alegrado: El arroz negro y cositas de trabajo de hoy que me han puesto contento.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Salir a tomar unas cañas, cenar con los amigos. Como el resto del mundo vaya…

Foto o vídeo del día 34: Arroz negrooooo