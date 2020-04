Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Good enough.

¿Te has duchado? Justo ahora, después de hacer ejercicio. Ahora preguntaos… is he naked NOW?

¿Has salido de casa? Solo un momento para que Tilde hiciera lo suyo. Ha sido horrible, esta cayendo una tormenta del carajo.

Pelis o series que has visto: Ha vuelta What we do in the shadows! Por ahora, la segunda temporada muchíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo mejor que la primera.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Skepta, dog!

Comida casera… Un par de entrecots que se te va la olla de grandes. Yummy!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Brasil da miedo ☹️

Me ha cabreado: Pues hoy, nada. Un día zen, domingo total. Quizás que haya llovido todo el día… pero tampoco, pq así se rellenan los embalses.

Me ha alegrado: El libro que estoy leyendo, La plaga de los cómics. Muy guay, muy pop. Mola

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Estamos a punto de empezar un trivial virtual con nuestra people. Supongo que de no estar confinados estaríamos también con ellos, pero sin trivial.

Foto o vídeo del día 35: El estado de los embalses a día de hoy y en comparación con el año pasado y la media de los últimos 10 años. Not bad, pero aún queda mucho para no temer a la desertización.