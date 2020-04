Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Creo que he perdido el norte. I wish I would care less.

¿Te has duchado? He salido cuando llovía mucho. ¿Cuenta?

¿Has salido de casa? Para quitar la maleza. No se recomienda durante temporadas de fuerte precipitación. Levantas mucha tierra. #dontcareanymore

Pelis o series que has visto: Still breaking the bad. First appearance of Saul. Heart.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Corona-Podcasts por la mañana tipo “Volver a la normalidad va a tardar mucho + experto1 + experto2”. No vale la pena. #dontcareanymore

Comida casera… Chocolate chip cookies. 250g de mantequilla, 400g de azúcar, 360g de harina, 2 huevos. Buh-bye bikiniiiiiiii! #dontcareanymore.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ha, this might be the moment for my hashtag: #dontcareanymore

Me ha cabreado: Me flipa un poco que Malpaso se ha vendido antes de Trump’s resignation.

Me ha alegrado: Comprar un cohete. Hearing the rain bouncing off the roof. The smell of the wet forest. Not having to go to the office on Monday. Gente preciosa salvando BCN Més, una palabra a una.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Lo mismo, escuchando la lluvia y ordenando palabras.

Foto o vídeo del día 35: de Alfonso Casas.