Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Pues hoy bastante bien. La lluvia torrencial de horas y horas me ha hecho hasta gracia.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? Nop.

Pelis o series que has visto: Sigo con The Man in the High Castle. Me he hecho un lío enorme, porque concentración -1 en todos los aspectos de la vida, y los últimos capítulos andaba un poco perdida, pero creo que he vuelto a pillar el hilo.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: La actuación de Eddie Vedder en el One World: Together at Home de ayer. Una amiga al parecer ha soñado conmigo pero en el sueño ella estaba cabreadísima conmigo, mucho. Tanto que se ha levantado con remordimiento de conciencia y me ha enviado el vídeo en plan regalo :D

Comida casera… He cocinado crema de calabacín y puerro, que ha sido mi cena; y ensalada taboulé que he acompañado de kotfa de cordero para comer. También he hecho un bote de mojo de cilantro que usaré estos días (de momento he dejado unas pechugas de pollo macerando en ello para mañana)

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Anoche fue la ceremonia del fuego en Jerusalén, que precede al día grande (hoy domingo) de la pascua ortodoxa. He visto varios vídeos y fotos comparando la de esta año, inédita, con cero gente, con la ceremonia de otros años. La que montan normalmente es un poco el equivalente al salto de la valla del Rocío en lo brutal y exagerado, y este año estaba un pope más solo que la una. Y ojo, que “they fly the flame to Athens and other nations with large Orthodox Christian communities”. Wtf! No soy religiosa, pero estas cosas me flipan desde el punto de vista puramente antropológico.

Notícias 👉aquí y aquí.

Me ha cabreado: Mi wifi ha muerto con la laaaaarga tromba de agua de hoy

Me ha alegrado: Muchas cosas hoy: Me he despertado con un mensaje de una amiga recordándome que hace 5 años estábamos en Tel Aviv celebrando mi recién adquirida libertad (acababa de pirarme de mi full time job) He hablado con todos mis amigos de Grecia y Chipre, porque la Pascua para ellos es nuestro equivalente de Navidad, la fiesta familiar por excelencia. Hoy me he alegrado de pagar un pastón al mes para tener datos ilimitados en el móvil para momentos Argovejo, porque si no ahora mismo estaría en cuarentena, sola y sin internet. También me he echado unas risas con mi madre, como cada día.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Pues con este día tan feuno probablemente habría hecho algo bastante parecido a lo que he hecho hoy. Aunque no habría hecho ejercicio.

Foto o vídeo del día 35: Así en bucle, todo el día.