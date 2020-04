Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien, mi hermano ha vuelto a casa y estoy contento.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? Hoy he salido a hacer la compra, lo de siempre: mascarilla, guantes e ir con cautela.

Pelis o series que has visto: He acabado la serie de TV3 Crims. Muy recomendable.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy mucho de esto. Mucho headbanging

Comida casera… Hoy tenía muchas berenjenas y he hecho una crema. No he seguido ninguna receta pero he puesto: 3 berenjenas, 1 cebolla, 2 patatas, 100 ml de nata líquida, 1 litro de caldo de verduras, aceite de oliva, sal y pimienta. Muy buen resultado.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Los obispos españoles, en contra del ingreso mínimo vital como medida permanente. Let them burn

Me ha cabreado: No poder jugar al ping pong al 100% contra mi hermano por culpa de mi muñeca.

Me ha alegrado: Ha estado bien pasar el día en familia por el retorno de mi hermano.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ahora estaría ensayando, otra de las muchas cosas que echo de menos.

Foto o vídeo del día 36: Creo que nunca había hecho un Skype tan largo. Esta tarde trabajando con Albert y nuestro profesor del TFG.