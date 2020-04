Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Fatal. Hoy me siento como el maldito cielo.

¿Te has duchado? Hoy he hecho hasta manscaping (sorry).

¿Has salido de casa? Sí, a recoger cajas monouso para los productos de Mellow Sheng. El pobre proveedor está fatal de lo suyo y da pena y bajonazo serios…

Pelis o series que has visto: Better. Call. Saul. OOF!

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy nada, en serio, nada. Mal. Os he dicho que hoy mal…? Mal.

Comida casera… Minestrone para cenar y potaje para comer los próximos días lluviosos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Sorry gente, la vida ya me ha dado suficientes patadas en las bolas como para encima torturarme más.

Me ha cabreado: hahaha… mencionaré solo una cosa: MRW nos cobró el viernes por un servicio de entrega urgente 24h (asegurando que incluso con coronavirus se hacían responsables) y el paquete ni ha llegado ni saben cuándo ni cómo llegará. MRW, como SEUR, la RENFE, Correos, etc. son empresas casposas, mafiosas, mentirosas, chulas y enquistadas en nuestra sociedad, y que representan lo peor de la cultura profesional y las costumbres nacionales. Las detesto desde lo más profundo de mi ser y representan todo lo que odio de vivir en mi país.

Me ha alegrado: Mis charlitas por Whatsapp con otros señores mayores como yo (Joe era uno de ellos), gruñendo y quejándonos de la vida, planeando sesiones de terapia masculina cerveza en mano.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Abrazar a todo el que se dejara.

Foto o vídeo del día 37: He encontrado esta foto de mini b-boy Angel, que me flipa.