Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Resurgiendo.

¿Te has duchado? Yess. Buen día para lavarse el pelo hoy (no).

¿Has salido de casa? Con 🐶 y nos ha mojado la lluvia.

Pelis o series que has visto: Me he acabado The Office 💔🥺

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: “This is Bad Bunny” y algunas de Kase O que me pasó ayer Zazu.

Comida casera… Croquetas congeladas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: La UB fent coses bé.

Me ha cabreado: Hoy nada :)

Me ha alegrado: He comprado un regalo para Sant Jordi. Joe. Quins nervis. Me explota la patata de la emoción. Me encanta hacer regalos.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ir personalmente a comprar el regalo de Sant Jordi? 🧐

Foto o vídeo del día 37: