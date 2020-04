Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Mucho mejor, gracias a las clases de Pilates de Idàlia.

¿Te has duchado? Ahora mismo.

¿Has salido de casa? No, desde el lunes.

Pelis o series que has visto: Hemos empezado a ver RuPaul.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: He escuchado el sonido de la lluvia salpicando las ventanas

Comida casera… Hoy un poco flojo, alcachofas con boniato. Nos lo hemos comido, para no tirarlo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: El Ayuntamiento de Pamplona suspende la celebración de las fiestas de San Fermín en julio de 2020.

Me ha cabreado: Mi bajo estado de forma.

Me ha alegrado: Me voy a poner como un toro con las clases de Pilates que me da mi chica.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Nos iríamos a cenar al Tamarindo hasta reventar.

Foto o vídeo del día 37: