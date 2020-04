Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Mix de sensaciones. Odio estar confinado en Sant Jordi, pero tengo buen feeling con el porvenir.

¿Te has duchado? Hoy por la tarde, lo juro.

¿Has salido de casa? Apenas, para sacar el perro. Mucha mierda de vagabundo (literalmente, zurullos enormes).

Pelis o series que has visto: A tope con High Maintenance. Muy guay.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Estoy super into setlists de The Haçienda, el legendario club de Manchester. Look for it on youtube o Spotify.

Comida casera… Berenjenas rellenas con bechamel, sopa de arroz y acelgas, quino con calabaza al horno.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hombre, lo del alcalde de Badalona es flama.

Me ha cabreado: Que es puto Sant Jordi.

Me ha alegrado: Que no me estoy pegando el habitual maratón de curro por Sant Jordi.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Organizar con cuatro cañas un Sant Jordi de puta madre.

Foto o vídeo del día 38: Cosa bonita :)