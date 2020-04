Conocidxs con coronavirus: 2

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien (supongo).

¿Te has duchado? Yes.

¿Has salido de casa? Nope, solo he tomado el aire en el jardín hoy que ha parado de llover un poco.

Pelis o series que has visto: Ayer por la noche vi Nosotros, me esperaba algo mejor después de haber visto Get Out y me quedé dormida a la mitad de la peli. Hoy voy a ver Clímax ya que Niki me ha mandado un audio diciéndome que era la “peor” peli de terror psicológico de la historia. Después ha rectificado y me ha dicho que quería decir “mejor”.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: This is Cigarretes After Sex Playlist de Spotify nonstop

Comida casera… No res, puré de verduras y carne hoy.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No es una notícia pero es interesante. Adriana Uribesalgo de Ekomodo hablando de “Ecodiseño, reciclaje y economía circular”

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Adriana de Ekomodo explicando las cosas tan claramente y poniendo ejemplos super acertados. ¡Olé ella!

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Aprovechar que no está lloviendo right now y salir a correr por la playa.

Foto o vídeo del día 38: ¿Por qué en todos los sitios tengo iconos de enfadada si soy adorable?