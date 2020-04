Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Thick like a snicker.

¿Y espiritualmente? Liviana como una pluma.

¿Te has duchado? nööö

¿Has salido de casa? Sí, para una averiguar si tanta lluvia ha resultado en una piscina natural. Me temo que no.

Pelis o series que has visto: Walt is behaving like a 3-year old. Jessie, so sexy. Fring, so scary. For now, Hank is my favorite.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Makes you happy and sad at the same time. Can’t sing for shit. Poet. RIP. 👉 here

Comida casera… Caldito, por las temperaturas tan bajas. Recomiendo beberlo directamente de una taza. Felicidad.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: He leído artículos varios de “expertos” internacionales provinientes de EEUU, Reino Unido, Alemania y España sobre el futuro, segundas olas Covid y segundos mandatos de Trump. And I cannot recommed a single one.

Me ha cabreado: Pensar en el futuro. I’m sticking to Mac Miller: But the sun’s coming out now, clouds start to move. Don’t tell me nothing but the truth. I’m tired, I don’t gotta spare a second. Win or lose, win or lose I don’t keep count, nobody checkin’.

Me ha alegrado: Casi llegar a 2.000€ con el crowdfunding. Mil gracias a todas y todos por apoyar la prensa local, indie y desenfada. Y también las últimas dos frases de Harper’s Weekly: A zoo director in Germany said that if the zoo’s coronavirus-related financial strains continue, its animals would have to be fed to one another. Online searches for “what day is it” spiked.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Llamar a la policía porque están re-ocupando un piso en el edificio.

Foto o vídeo del día 38: Mi compi de confinamiento tiene motosierra. Don’t mess with me.