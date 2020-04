Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien también.

¿Te has duchado? Dos veces.

¿Has salido de casa? Not today.

Pelis o series que has visto: Ayer vi The Wall. Aún no la he terminado pero no estaba mal del todo.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Sigo muy deep en esto.

Comida casera… Hoy mi hermano ha preparado espaguetis a la carbonara, le han quedado espectaculares.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto. Boy it’s getting hot!

Me ha cabreado: Me ha entristecido saber de más pérdidas familiares de amigos.

Me ha alegrado: Pues agradecer que todos los míos estén bien.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Teníamos una competición a primeros de mayo así que imagino que estaría entrenando con mis amigos del box.

Foto o vídeo del día 39: Roberto después de 10 minutos pidiendo entrar pero no le escuchaba con los auriculares:(