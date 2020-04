Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Entera, pero hoy me he saltado hacer ejercicio así que con la cabeza como un bombo.

¿Te has duchado? No.

¿Has salido de casa? Sí. Tocaba después de 1 semana. La Fabrique (sin colas, yay, madrugar, yay), y el Jespac de Parallel. También he visto con mis ojos otra estampa como la que se ha hecho viral de un glover repartiendo rosas. Además no le arrancaba la moto. Tristeza y frustración. ¿De verdad? ¿Mandar rosas por Glovo? Un filtro que permita solo usar glovo para que te lleven a casa la vacuna de la covid19, como muchísimo.

Pelis o series que has visto: Pues he visto varios ratos de la lectura de Il Quijiti di li Minchi de La Llama y me he muerto de risa. (mañana estará en Youtube, ahora siguen en directo).

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nop.

Comida casera… Pues he reciclado sobras y me he hecho un salteado de lentejas, verduras y couscous con sumak y cilantro que ha superado las expectativas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Altair ha reculado de la presentación en la que iban a estar organizada por Malpaso después de enterarse del mogollón.

Me ha cabreado: Que ha sido un día bastante meh, sobre todo por mi apatía general.

Me ha alegrado: Enviar un pastel, y saber que tengo uno de camino (aunque el mío venga anunciado); y comprarme la última edición de 5W. He tenido el día capitalista… Me ha alegrado solo gastar dinero :(

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Pues habría evitado el centro como la tiña. El año pasado montamos un chiringuito off sant jordi con BCN Més en un parquecillo al lado de Montjuic, con entidades del barrio, música y vermuteo bastante resultón. Algo me dice que este año lo habríamos repetido, y probablemente nos habríamos involucrado más. Pero habríamos empezado a planearlo este lunes pasado, después de que Manel pasara por la ofi y nos lo hubiéramos propuesto. Habríamos dudado, porque habríamos estado ya mega liados con FaM y acabando de cerrar TODO el mundo WTFOC, pero al final habríamos dicho que sí. So, habríamos preparado el sarao en 2,5 días, and we would have NAILED IT.

Foto o vídeo del día 39: Me ha llegado una rosa de huerta, de las plantadas, de las que me molan.