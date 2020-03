Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Bastante bien

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Rollos de papel higiénico que te quedan: 15

Pelis o series que has visto: Long Shot

Canciones o grupos que has escuchado: A-Punk – The Vampire Weekend

Comida casera… Bistec, acelgas con spaghettis, un flan.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo de Amancio

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Haberme organizado la vida (que no es fácil).

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir a rehabilitación (ya no voy por el coronabicho y no se me va a arreglar la muñeca).