Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Sigo en la fase emocional 2 de pérdida: ira

¿Te has duchado? Que siiiiiii

¿Has salido de casa? No pero estoy probando un balcón diferente cada día (tengo 4, boom).

Rollos de papel higiénico que te quedan: 24

Pelis o series que has visto: Better Call Saul, Dave (las 2 son lo mejor de la TV ahora mismo)

Canciones o grupos que has escuchado: Solo Piano de Gonzales

Comida casera… Alitas de pollo al horno y ensalada.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Nada.

Me ha cabreado: El gobierno y l’Ajuntament flexing sobre lo “bien” que están llevando la respuesta a la crisis.

Me ha alegrado: Un amigo al que no veo hace mucho tiempo que me ha dicho que me echa de menos.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Salir al edificio de al lado a “charlar” con mis vecinos y sus varios niños que se pasan horas gritando, corriendo y golpeándolo todo…