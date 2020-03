Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Bastante bien, la verdad. Nos han traído un mueble y el perro ha jugado con la caja :)

¿Te has duchado? sí! Por fin!

¿Has salido de casa? Poco, para pasear y comprar pan y patatas. Como en la posguerra.

Rollos de papel higiénico que te quedan: 10

Pelis o series que has visto: Locke and Key

Canciones o grupos que has escuchado: el podcast de La Sotana

Comida casera… Abrir cervezas cuenta?

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: he pasado de las notícias hoy

Me ha cabreado: que el perro haya decidido empezar a comer papel de wc

Me ha alegrado: que solo se ha cargado un rollo

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? buscar un momento de solaz para darme cariño a mi mismo