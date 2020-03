Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y mentalmente? He tenido un momento de bajona (creo que será el primero de muchos, estos días)

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Rollos de papel higiénico que te quedan: 3

Pelis o series que has visto: Long Shot (gracias por la recomendación indirecta Lena & Joe)

Canciones o grupos que has escuchado: Walking on sunshine para alegrarme un poco el día

Comida casera… Hoy no he cocinado nada.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No es ninguna noticia pero John McAfee (creador del antivirus McAfee) estaba (creo que ya se ha ido) atrapado en Tarragona por del coronabicho y ha ido retransmitiendo lo que le pasaba. Spoiler: a su amiga le pusieron una multa de $2000 aprox por dar vueltas por la playa en tiempos de cuarentena.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Escuchar música.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Lo mismo que el lunes y el martes. Gracias a esta pregunta me estoy dando cuenta de la monotonía de mi vida. :)