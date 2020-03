Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Bastante preocupado, la verdad.

¿Te has duchado? Not today! Ha!

¿Has salido de casa? He salido, he salido.

Rollos de papel higiénico que te quedan: 11

Pelis o series que has visto: Ayer vimos Out of Sight. Classic. George Clooney de “joven”. J-Lo so lovely. And a great supporting cast with Michael Keaton, Ving Rhames, Steve Zahn, Don Cheadle, Albert Brooks and more. Recommend! Ignore Lena’s account of this film! She fell asleep and didn’t even see the end!

Canciones o grupos que has escuchado: Debería escuchar más música. Pero no me entran ganas de bailar estos días. No sé. ¿Me pongo Mad World?

Comida casera… Hoy he abierto una bolsa de totopos y una latita de salsa verde. And I’m proud of it.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Um, el rey de España está a punto de hablar, ¿no? ¿Seremos testigos al final de la monarquía en España? I hope so. But probably not.

Me ha cabreado: Las primeras ayudas culturales anunciadas por Colau, el Ayuntamiento de Barcelona y l’ICUB. Su definición de cultura parece acabar en sus propios eventos headliners, en grandes festivales musicales (ya subvencionados) y en Sant Jordi. ¿Y el 99% cultural? ¿Qué nos va a pasar?

Me ha alegrado: My chips and salsa, dude.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría trabajando en una revista cultural, trilingüe e independiente. Estaría luchando, porque es lo que hace falta para sostener un proyecto cultural independiente en Barcelona. Y hubieramos podido llevar a cabo el What the Foc!, un eventos cultural que además de encantar, nos ayuda a pagar el alquiler. Por cierto, ¿han parado los alquileres ya? FUuuuuuuucccckk.