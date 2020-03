Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Preocupantemente bien. No sé si podré volver a la vida sin cuarentena.

¿Te has duchado? Yes ;)

¿Has salido de casa? Ara mateix (🦮)

Rollos de papel higiénico que te quedan: 20

Pelis o series que has visto: The office, però una miqueta només

Canciones o grupos que has escuchado: Bad Bunny, pero hoy “<3” y me he aprendido el rap (:

Comida casera… Arroz con cosas

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Me da mucha vergüenza no decir nada nunca en este apartado.

Me ha cabreado: Mi hermana interrumpiéndome cuando me aprendía el rap de Bad Bunny.

Me ha alegrado: Hacer gran parte de mi To do list de hoy

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Demasiadas cosas 😫