Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y mentalmente? A tope!

¿Te has duchado? Noooooo ahora voy!!!!!!

¿Has salido de casa? No

Rollos de papel higiénico que te quedan: 100000000

Pelis o series que has visto: The Walking Dead

Canciones o grupos que has escuchado: Play that Funky Music, Rex Orange County

Comida casera… Risotto de espárragos y parmesano

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Nothing

Me ha cabreado: Hacer un reto de toques con el papel de vater

Me ha alegrado: Los horóscopos de Ryan Rivadeneyra

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Entrenar y echar unas birras 100%