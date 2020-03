Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Nervioso, motivado

¿Te has duchado? Not yet

¿Has salido de casa? Nop

Rollos de papel higiénico que te quedan: 12

Pelis o series que has visto: 0

Canciones o grupos que has escuchado: Bon Iver

Comida casera… Pollo tila mandala con coliflor y brownie de calabaza

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Las nulas ayudas del gobierno

Me ha cabreado: Agobiarme por no poder salir

Me ha alegrado: Ver qué mis familiares y amigos están bien

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir a la playa, nadar, correr….