Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? A ratos muy bien, con el sol, pensando en que se acerca una cierta normalidad. A veces muy HARTO.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No, pero ayer estuve tooodo el día repartiendo mochi-rosas por Barcelona sobretodo a pie y me quedé suuuper a gusto. Hice más de 25 kms! Hasta pude charlar (a distancia) con varios colegas. Fue bonito.

Pelis o series que has visto: La nueva temporada de Insecure bastante bien, en su línea entre graciosa, relevante y entrañable (Issa Rae mola mucho).

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy mucho Bad Religion, sobretodo Generator.

Comida casera… Udon a la plancha con verduritas y panceta!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo siento, sigo en huelga con esta pregunta.

Me ha cabreado: El típico imbecil respirando tras mi oreja en la verdulería… un día la voy a liar en la calle, lo veo.

Me ha alegrado: El sol, simple.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Salir, es viernes. A dónde fuera pero con buenos amigos.

Foto o vídeo del día 40: Ver a mis vecinos de en frente pasarse 3 horas montando trampas para palomas (les tienen invadido el balcón, da mucho asquito)