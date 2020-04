Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bien. Por fin he colgado mis cuadros, lo apunté en la 1a “lista de tareas” de hace 1 mes.

¿Te has duchado? Nop, pero lo haré en breus.

¿Has salido de casa? Con 🐶 muy rápido, como siempre.

Pelis o series que has visto: Vi Hereditary, es muy bonita estéticamente… jo. Y el guión también me pareció bien. No es una peli de terror de sustos, cosa que aprecio porque soy una cagada.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Ojalá poder decir otra cosa que no sea siempre lo mismo: Bad bunny (música) y La Ruina (risas). Bueno “ojalá” por variar, pero en realidad estoy bastante contenta de ocupar mi tiempo escuchando las 2 cosas. Las 2 me ponen de buenas, lo súper recomiendo.

Comida casera… Estoy aprovechándome del papel de cocinera que ha adoptado mi madre estos días, no voy a mentir. Me ha empezado a gustar la remolacha, estoy orgullosa de eso.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Nada que no debería pasar desapercibido, solo tonterías.

Me ha cabreado: Res!

Me ha alegrado: Mis amigas 💘 ellas ya saben por qué.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Siento que hoy sería el típico día que quedas por la tarde-noche con tus amigas, empieza a refrescar y siempre hay una que no se abriga bien o no viene con un jersey/chaqueta para luego. Un clásico.

Foto o vídeo del día 40: Bailar con Yoli “Yolanda la reina de la parranda”. Normalmente me habría dicho que no, pero hoy se ha animado. La de la foto es Yoli despertándose de buen humor esta mañana, dispuesta a bailar su canción.