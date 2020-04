Conocidxs con coronavirus: 2

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Molto bene.

¿Te has duchado? Nope. Si no hago ejercicio no me ducho.

¿Has salido de casa? Sí. A la farmacia a comprar pastillas. Hoy había mucha más gente que otros días por la calle.

Pelis o series que has visto: Estoy viendo (y casi acabando) Unorthodox. Desconocía totalmente la religión judía y sus prácticas.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: El album de Jerry Paper – Like a Baby.

Comida casera… Naans de queso.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: TMB deixa de recaptar 30 milions d’euros per la crisi del coronavirus

Me ha cabreado: Que el suelo estaba un poco sucio hoy y cuando hacía flexiones me comía todo el polvo. (Vale, sí, hoy lo limpio)

Me ha alegrado: Que mi madre me corte las puntas del pelo (lo necesitaba).

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Pasear por Gracia y sentarme a tomar birras en alguna terracita.

Foto o vídeo del día 41: He ayudado a mi padre a podar los setos de mi casa. Siempre que uso unas tijeras de estas, mi padre me deja unos guantes ultra gordos para que no me corte los dedos (según él, muy probable que lo haga). También me he llevado unas cuantas broncas por cortar lo que no tocaba pero ahí estaba, cortando hojas.