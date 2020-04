Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Inquieta. Quiero tomar decisiones pero resulta imposible. Cada cadena causal se convierte en árbol.

¿Te has duchado? No. Y creo que llevo la misma ropa que ayer.

¿Has salido de casa? A trabajar en el huerto. He plantado rúcula, eneldo y ajos.

Pelis o series que has visto: Rocks or minerals, Hank? Who cares. Get out of bed already. I hope they’ll do a spin off about Gustavo.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Un análisis sobre el poder de la risa. Deutschlandfunk, Essay & Diskurs. Muy recomendable.

Comida casera… Espárragos del huerto. Fantásticos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Buff, lo siento. De noticias no tengo nada.

Me ha cabreado: Creo que los ratoncitos del bosque que han invadido el huerto están montando fiestas por la noche.

Me ha alegrado: Quizá no serán Eurobonos, pero la UE va a montar un paquete de ayuda para los estados más afectados.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? ¿Un sábado? Montar una barbacoa con amigos, quizá.

Foto o vídeo del día 41: Espárragos 💕