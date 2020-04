Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? 2 cervezas, vino y martini limón.

¿Te has duchado? Sip.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: American Psycho.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Disclosure.

Comida casera… Arroz negro con sepia y langostinos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: 👉 Esto 👈

Me ha cabreado: El arroz ha quedado un poco seco.

Me ha alegrado: 5 de 6 días entrenando pilates.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Playa y fiestaaa

Foto o vídeo del día 41: Party and co.