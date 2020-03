Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bien, sí, contento….

¿Te has duchado? Siii

¿Has salido de casa? Sí.

Pelis o series que has visto: Hoy he acabado LongShot

Canciones o grupos que has escuchado: Dopelord y Belzebong

Comida casera… Mongetes tendres i bistec. Easy y funciona para el cuerpo danone que tengo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Las notícias sobre las ayudas en cultura me parecen clickbait.

Me ha cabreado: Diferencias a la hora de cocinar ;)

Me ha alegrado: El Comidista es un señor que tiene un canal de YT y se dedica a hacer vídeos de recetas y demás. Pues ayer hizo un directo haciendo una tortilla de patatas y fue un fail total: sartén con nada de aceite, se le queman las patatas, hace pimientillos???, y al final marea la tortilla 15 veces hasta que se le rompe, un máquina. Lo mejor de la semana. Con diferencia.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? They tried to make me go to rehab But Corona said, “No, no, no”

Foto del día 5: Roberto intentando robarme la hamburguesa