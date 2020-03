Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy de subidón, en plan más comando. Tal vez haya sido la extensa sesión al sol de balconeo…

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Breeders, My Brilliant Friend (L’amica geniale)

Canciones o grupos que has escuchado: Nada, hoy solo podcasts. Will Arnett visitando a Conan O’Brian, algo ligerito.

Comida casera… Tagliatelle con marinara casera. Merluza hervida con especias de Sichuan (yo era el pinche).

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Los del festival de diseño Blanc! montan conferencias gratuitas este sábado y pinta fino fino.

Me ha cabreado: Francamente? Nada! Hoy estaba con el cuerpo jotero, que decía mi abuela.

Me ha alegrado: Siento repetirme, pero estoy aprovechando para reconectar con viejas amistades, y sigue siendo lo mejor de todos mis días. Hoy ha sido un amigo viviendo en Londres.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Con este solazo, sin lugar a dudas un clásico terraceo gracienc.

Foto del día 5: