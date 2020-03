Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Escuchando voces

¿Te has duchado? Nope

¿Has salido de casa? Sí, para los habituales paseos. Empiezo a pensar que me gustaría estar confinado un día o dos for real

Pelis o series que has visto: Locke and key. Somos de machacar una serie hasta acabarla.

Canciones o grupos que has escuchado: Un podcast sobre historia que se llama Movidas Minúsculas

Comida casera… Ayer por la noche hicimos una super tortilla de patatas

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Una manada de elefantes invadió un pueblo chino y se emborracho a base de corn wine para luego quedarse durmiendo la mona en un campo de té cercano.

Me ha cabreado: El discurso del rey

Me ha alegrado: Lo de los elefantes

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Es que es un poco repetitiva esta pregunta… La gente tenía rutinas antes de la hecatombe!