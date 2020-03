Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, pero los mismos pensamientos en bucle.

¿Te has duchado? Nein

¿Has salido de casa? Sí, hemos atacado el compost. Lo hemos filtrado y cambiado de sitio. Hemos encontrado un montón de patatas pequeñas que estaban creciendo dentro del compost, abajo de todo. Ahora salvadas, las vamos a plantar mañana en el huerto.

Pelis o series que has visto: Hemos empezado una serie nueva, un Western moderno con Kevin Costner como patriarca. Yellowstone se llama. Hasta ahora guay.

Canciones o grupos que has escuchado: Podcasts y programas de la radio nacional alemana, Deutschlandfunk. Interesante pero too much Corona.

Comida casera… No he cocinado nada. Ni un huevo. Queso + wasa todo del día.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Kushner trapped in the Whit House bathroom for 9 hours :)

Me ha cabreado: Los primeros tres casos de Covid en Moià. Aquí speech del alcalde.

Me ha alegrado: Las mini patatas que hemos encontrado en el compost

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Revisar el contenido que falta para la revista de abril que el lunes hubiera arrancado las semana de producción. Reirme de las viñetas de Flavita, Sergi, Mikel y Elisa.

Foto del día 5: