Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bastante bien. Estoy en modo zen.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? Sí. Solo a La Fabrique a por pan, pim pam ;) (bueno, y una napolitana de chocolate)

Pelis o series que has visto: He visto Last Week Tonight de John Oliver, los especiales Coronavirus de hace 15 días y 72 horas (recomendación de Bernat). Interesante contraste y desternillante.

Canciones o grupos que has escuchado: Sigo con Byte FM

Comida casera… Sigo comiendo cosas que he preparado en los últimos días. Mañana me toca compra y cocinar

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Slow Food ha organizado a los productores del Mercat de la Terra para que puedan seguir vendiendo online

Me ha cabreado: Ver que hay gente que sigue saliendo a la calle a diario.

Me ha alegrado: Que he estado un rato al sol en el balcón y he comprobado que entra un taburete entre las macetas y el cacharro del aire acondicionado. Y que he hecho una vídeo conf con mi núcleo femenino más cercano (mi madre, mi mejor amiga de la infancia y su madre, a la vez inseparable de mi madre). Hemos hecho grandes viajes juntas y hacía muuuucho que no hablábamos las 4. Sniff!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Habría empezado a “peinar” (sic) la ciudad con la Carmix, que habría llegado hoy de Alemania a pasar unos días en Barna. Nos habríamos saludado con el mítico “Ciao cara!” dicho con la mandíbula estirada cual diva italiana de más de 75 años, con la cara operadísima y llena de bótox; habríamos comido como señoras, nos habríamos tomado too many cañas, habríamos peinado el panorama tiendil de la ciudad y habríamos recordado historias para no dormir de la Bundes, fiestas en Mensas, Wohnheims, la WG que teníamos a medias con dos habitaciones, cada una en una ciudad, y los saraos multi-kulti como cuando asamos un cordero por la pascua griega en el patio de Carolinski. Sniff!