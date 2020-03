Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras?

How’s that brain of yours? Still thinking things? Perfect

¿Te has duchado? nope y no tiene pinta de que vaya a suceder

¿Has salido de casa? yesss (princess)

Pelis o series que has visto: no res sorry

Canciones o grupos que has escuchado: Planes para Nacho, me recuerda a algunas amiwas que solo hacen planes para su Nacho.

Comida casera… Calabacín + arroz + quinoa + alubias

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo de los elefantes que se han emborrachado adorables.

Me ha cabreado: Mi hermana con las mates.

Me ha alegrado: Ver mi barriguita ir desapareciendo por las sentadillas.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir a la inauguración de una revista de foto analógica :(

Foto del día 5: