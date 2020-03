Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Still thinking pero intento no pensar mucho que sino me rallo

¿Te has duchado? Not YET

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: JAJAJA – (se ríe porque le hemos dicho que The Walking Dead no cuenta) // Guardianes de la Galaxia

Canciones o grupos que has escuchado: https://youtu.be/-H4yTnTO_z4 y The XX

Comida casera… Verduraaaa

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Han trasladado a Harvey Weinstein a una cárcel de máxima seguridad, a ver si se suicida como Jeffrey Epstein.

Me ha cabreado: Todo y nada

Me ha alegrado: Que hayan rebajado el Assassin’s Creed

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pone euqipo. Levantarme, ir a currar a BCN Més, echarme unas risas editando el News Desk y no sentir que todo el mundo nos toma el pelo con el coronavirus.

Foto del día 5: (o vídeo)