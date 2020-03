Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bastante bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? La cabeza bien, gracias….

¿Te has duchado? no desde ayer…

¿Has salido de casa? si a comprar al Bon Preu, con mascarilla y guantes.

Pelis o series que has visto: Ford vs Ferrari

Canciones o grupos que has escuchado: Dorian

Comida casera… Hahahahahaha (se ríe después de decirle que es imposible que cada día coma calabacín), hoy risotto de Calabaza, buenisimo!!!!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: https://twitter.com/elmundoes/status/1240595120296275968?s=20

Me ha cabreado: políticos

Me ha alegrado: Ya queda menos para el fin de semana…. y va a hacer buen tiempo. Playa?

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? escribir bien euqipo…. no, es broma. Ver a mi abuela, hace demasiados meses que no la veo…

Foto del día 5: