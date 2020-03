Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Absolutely

¿Te has duchado? Si

¿Has salido de casa? Si

Pelis o series que has visto: No recomiendo Zombieland 2.

Canciones o grupos que has escuchado: Album de Emperor – In the nightside eclipse

Comida casera… Huevos rellenos (los ha hecho la iaia en realidad).

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: La escuela municipal de musica de Mataró celebra su décimo aniversario .

Me ha cabreado: Nada

Me ha alegrado: Poder estar en el campo RN

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir a cenar por ahí esta noche

Foto del día 5: Los avis se han montado una calçotada porqué nadie viene ya a comprar calçots y se tendrán que quemar. Kuldeep, te envío una remesilla de calçots y así haces el IG live.